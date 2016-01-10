محافظ دمياط يحيل 23 معلما وعاملا للتحقيق لانصرافهم عن العمل بدون إذن

قامت إدارة المتابعة بمحافظة دمياط بالمرور على مدرسة دمياط الصناعية بنات وبفحص دفاتر الحضور والانصراف اليوم الأحد وتبين انصراف عدد 23 من العاملين بالمدرسة بدون إذن رسمى.

وبالعرض على الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط قرر إحالة الواقعة للتحقيق والعرض بالنتيجة ومشددًا على جهات التحقيق عدم اعتماد اية خطوط سير أو أذونات خارج إطار عمل اللجنة عن ذات اليوم.

وكان محافظ دمياط وجه بمحاسبة المدير أو رئيس العمل المباشر ممن يقع مخالفات فى نطاق عملهم ضمن مسئولياته الإشرافية باعتبار المخالفة مسئولية تضامنية مع رئيس العمل.

>