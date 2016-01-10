القوى العاملة بالمنوفية تُنهى إضراب عمال "وطن باك" بزيادة رواتبهم

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، فى فض إنهاء إضراب 150 عاملاً من العاملين بالشركة الوطنية لمواد التعبئة والتغليف "وطن باك"، الكائنة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك عقب اجتماع ضم الدكتور عادل أحمد خليل وكيل وزارة القوى العاملة والمستشار عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة، وحسان الجز مدير مكتب القوى العاملة بقويسنا وعادل جلهوم مدير الشركة.

اتفقوا خلال الاجتماع على تنفيذ مطالب العمال، والتى تتلخص فى زيادة الرواتب، حيث تم إضافة 150 جنيهًا لكل عامل، وتم فض الإضراب على الفور.