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مصدر: الحكومة لن تتقدم باستقالتها وستعرض برنامجها على مجلس النواب

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مصدر: الحكومة لن تتقدم باستقالتها وستعرض برنامجها على مجلس النواب مصدر: الحكومة لن تتقدم باستقالتها وستعرض برنامجها على مجلس النواب
قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أنه بعد انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، فإن دور بعد ذلك هو التقدم ببرنامجها لمجلس النواب وعرضه عليه فى يوميين أو ٣ أيام حسب ما سيتم الاتفاق عليه، لافتا إلى أنه لا يوجد فى الدستور ما يلزم الحكومة على تقديم استقالتها.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستعرض برنامجها إذا وافق عليه مجلس النواب يعنى استمرارها، أما إذا لم يوافق مجلس النواب على برنامج الحكومة فهذا يعنى رفض المجلس للحكومة واختيار رئيس آخر للوزراء، ولفت إلى أن الحكومة ستعرض برنامجها فى أقرب وقت على مجلس النواب بعد انتهاء الجلسات الأولى له والجلسة الافتتاحية التى سيلقى فيها رئيس الجمهورية كلمته للأمة.

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مصر 365

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