جابر عصفور: بحيرى حاول رد الاعتبار للإسلام..وأحاديث بالبخارى لا يصدقها طفل

دافع الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، عن الباحث إسلام بحيرى، معتبراً أنه سعى لرد الاعتبار إلى الإسلام، محذراً من وجود بعض من يريدون العودة بالدين إلى ما لا يقبله عقل.

وقال "عصفور"، فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، إن "ازدراء الأديان مادة متهالكة فى قانون قديم بعثت لكى يعاقب بها الناس على أشياء أخرى لا تتعلق بازدراء الأديان".

واعتبر أن إسلام بحيرى أو غيره يهدفون لتجديد الخطاب الدينى، واحترام الأديان وإرجاع المهيبة والكرامة والجدية للخطاب الإسلامى، مضيفاً أن البخارى ورغم عظمته واحتراسه وقع فى كتابة عدد من الأحاديث التى لا تتدخل عقل، "واضطررنا أن نصدق أحاديث لا يمكن أن يقبلها خيال طفل".

وتابع: "هذا الذى يناقش ما بالبخارى ولا يقبله يسعى إلى رد الاعتبار إلى الإسلام.. الإسلام دين عظيم لا يمكن أن يتدنى لهذا الحد.. احترم الإسلام وأجله وتعلمت من علمائه العظام، وعندما نقرأ ابن رشد نجد أنه هدف إلى أن يرتفع الإسلام إلى دون العقلانية بحيث يتقبله العقل".