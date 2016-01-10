السفير حسن هريدى: من المتوقع رفع تقرير لمجلس الأمن عن التدخل الإيرانى

قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جلسة وزراء الخارجية العرب الطارئة بالجامعة العربية اليوم، اتخذت طريقاً رصيناً فى التعامل مع الوضع بالنسبة للعلاقات السعودية - الإيرانية، وتابع: "هناك فقرة لتشكيل لجنة لبحث التدخلات الإيرانية فى الوطن العربى مكونة من مصر ، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وأنه من المتوقع رفع تقرير لمجلس الأمن الدولى عن التدخل الإيرانى".

وأضاف "هريدى"، خلال لقاءٍ له ببرنامج "وراء الحدث"، المذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى علاء الشيخ، أن صياغة البيان الختامى لوزراء خارجية العرب حكيمة حققت عدة أهداف هى الإجماع العربى على تأييد المملكة السعودية فى الاعتداءات التى تعرضت لها سفاراتها بطهران، إضافة إلى التنديد بالتدخل الإيرانى بالشأن العربى.