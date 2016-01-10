ضبط 1200 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية فى بنى سويف

شنت وحدة مباحث التموين ، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 1200 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وتمكنت الحملة من ضبط 870 كيلو لحم بقرى مذبوح خارج المجازر الحكومية، 330 لحم ضان مذبوحة خارج المجازر الحكومية، داخل محلات الجزارة بمركزى ببا، والفشن فى بنى سويف.

وتم ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة والمتعددة، التى شملت إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار بغرض تضليل الجمهور، وعدم وجود شهادة صحية تفيد خلو القائم بالنشاط من الأمراض.

تم تحرير محاضر بتلك المخالفات، وعرضها على النيابة العامة لتتولى التحقيق بشأنها.

وشارك فى الحملة مقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، والنقيب معتز حاتم معاون مباحث التموين، ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر ووائل حمدان، وحمادة بركة ومحمود عبد المولى وهيثم معبد ووائل أحمد ومصطفى على.