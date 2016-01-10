الأهلي يعلن تفاصيل إصابة إيفونا.. وعودة عاشور وسليمان ضد الداخلية

غادر ماليك إيفونا مهاجم الأهلي من مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة 13 في الشوط الثاني متأثرا بإصابته.

وأعلن خالد محمود طبيب الفريق إصابة اللاعب قائلا: "إيفونا يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له أثناء لقاء المقاولون".

ولم يتمكن إيفونا من استكمال المباراة وأراد الجهاز الفني عدم المغامرة باستمراره في الملعب حتى لا تتفاقم الإصابة ودفع بعمرو جمال بدلا منه.

طالع - عمرو جمال يتحدث عن.. منافسة الزمالك "الرائع" وملعب بتروسبورت وهل طلب الرحيل؟

وأشار طبيب الفريق عبر موقع الأهلي الرسمي "سيجري إيفونا آشعة لتحديد موقفه من لقاء الداخلية".

وعن غياب وليد سليمان وحسام عاشور أمام المقاولون العرب.. أكد خالد محمود أن الثنائي سيكون جاهزا للقاء الداخلية.

ويلعب الأهلي مع الداخلية في ملعب بتروسبورت يوم الخميس المقبل.