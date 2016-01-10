الأهلي يتصدر الدوري الممتاز لأول مرة بفوزه على المقاولون العرب (3-1)

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدول بطولة الدوري الممتاز، لأول مرة هذا الموسم، بعد فوزه على ضيفه المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.

أحرز ثلاثية الاهلى عبد الله السعيد “هدفين” في الدقيقتين 55 من ضربة جزاء و74 من تسديدة قوية، ومؤمن زكريا في الدقيقة 15، ..فيما سجل شريف أشرف هدف المقاولون العرب الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 25 نقطة ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، وبفارق الأهداف عن فريق المصري البورسعيدي، في انتظار انتهاء مباراة الداخلية وسموحة المقرر إقامتها غدا الإثنين، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط حقق الأهلي فوزه الرابع على التوالي هذا الموسم بعد تغلبه في ثلاثة لقاءات على كل من أسوان 3-1، والانتاج الحربي بهدف نظيف، واتحاد الشرطة بنتيجة 7-3، فيما لم يحقق المقاولون سوى فوز وحيد على بتروجيت، بينما تعادل 5 مرات وخسر 7 مباريات.

بدأ البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب وصبري رحيل في الدفاع، وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا ورمضان صبحي في خط الوسط، وماليك إيفونا في الهجوم.

تفوق الأهلي فى وسط الملعب وسيطر على أجواء اللقاء من البداية وانتشر لاعبوه بشكل منظم داخل أرضية الملعب، وكانت لهم الأفضلية في منطقة وسط الملعب بفضل تمركز الثلاثي أحمد فتحي وعبد الله السعيد وصالح جمعة.

وسهل نجوم المقاولون العرب مهمة الاهلى بالاستسلام أمام الهجمات الحمراء وترك دفاع المقاولون مساحات خالية استغلها هجوم الاهلى وتألق خط وسط الاهلى فى دعم الهجوم ولم يتمكن دفاع الذئاب من ايقاف هجمات الاهلى السريعه لتتلقى شباك المقاولون ثلاثة أهداف وحاول المقاولون فى الدقائق الاخيرة الهجوم ولكن لم يتمكن خط الهجوم من اختراق دفاع الاهلى لتستمر معاناة الفريق ببطولة الدوري.

أهدر إيفونا مهاجم الاهلى فرصة هدف محقق بضربة رأسية مرت بجوار القائم، فيما تمكن مؤمن زكريا من تسجيل الهدف الأول للأهلي 15 بعدما تلقى عرضية من ضربة ركنية من صبري رحيل، ليستغل الخروج الخاطئ لحارس المقاولون، ويضع الكرة في الشباك.

واستمر الأهلي في فرض أسلوب لعبه على الفريق الضيف، وأشرك بيسيرو عمرو جمال بدلا من المصاب ماليك إيفونا في بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 54 احتسب حكم اللقاء محمد الصباحي ضربة جزاء بعد تعرض صالح جمعة لعرقلة داخل المنطقة، ليسددها عبد الله السعيد معلنا عن الهدف الثاني للفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 74، تلقى عبد الله السعيد تمريرة من صالح جمعة على حدود منطقة الجزاء، ليسدها السعيد قوية على يمين حارس المقاولون، ليسجل ثالث الأهدافا لحمراء.

وأجرى بيسيرو تغييرين بنزول أحمد الشيخ وأحمد حمدي بدلا من رمضان صبحي وصالح جمعة، واستمر الأهلي في الاستحواذ على منطقة وسط الملعب والهجوم فيما جاء هدف المقاولون العرب الوحيد في الدقيقة 91 من ضربة جزاء سجلها شريف أشرف، احتسبها الحكم على رامي ربيعة مدافع الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على المقاولون بنتيجة 3-1.ليتصدر الدورى مؤقتا ويزيح المصرى عن القمة التى لم يستقر عليها سوى دقائق.