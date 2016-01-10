أخبار عاجلة

الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة مندوبى مبيعات لسرقة الشقق والمحلات بالمنوفية

Google+ Print
ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة مندوبى مبيعات لسرقة الشقق والمحلات بالمنوفية ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة مندوبى مبيعات لسرقة الشقق والمحلات بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم منوف من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص انتحلوا صفة مندوبى مبيعات بهدف السرقة وتخصصوا فى سرقة المحلات والمنازل وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث منوف من ضبط السيارة رقم 7269 م ع ا أجرة أثناء وقوفها خلف مجلس مدينة منوف وبداخلها ثلاثة أشخاص حال تعاطيهم مواد مخدرة وهم محمد.خ 28 عامًا سائق وأحمد.ع 33 عامًا عاطل وإبراهيم.ص 24 عامًا حداد وبحوزتهم سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه كل من محمد.ا ومحمود.ع تخصص فى السرقات بأسلوب المغافلة عن طريق انتحالهم صفة مندوبى مبيعات للدخول للشقق والمحلات التجارية واعترفوا بارتكابهم للعديد من وقائع السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا''

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة