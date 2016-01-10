ضبط تشكيل عصابى ينتحل صفة مندوبى مبيعات لسرقة الشقق والمحلات بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم منوف من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص انتحلوا صفة مندوبى مبيعات بهدف السرقة وتخصصوا فى سرقة المحلات والمنازل وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث منوف من ضبط السيارة رقم 7269 م ع ا أجرة مصر أثناء وقوفها خلف مجلس مدينة منوف وبداخلها ثلاثة أشخاص حال تعاطيهم مواد مخدرة وهم محمد.خ 28 عامًا سائق وأحمد.ع 33 عامًا عاطل وإبراهيم.ص 24 عامًا حداد وبحوزتهم سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه كل من محمد.ا ومحمود.ع تخصص فى السرقات بأسلوب المغافلة عن طريق انتحالهم صفة مندوبى مبيعات للدخول للشقق والمحلات التجارية واعترفوا بارتكابهم للعديد من وقائع السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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