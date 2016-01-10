المضادات الحيوية أبرز أسباب نقص الحديد فى الجسم والصداع أهم أعراضه

الحديد من أهم العناصر التى يحتاجها جسم الإنسان، وضعف نسبته سبب فى الكثير من المشكلات الصحية، ويجهل البعض أهم الأسباب والأخطاء التى نرتكبها يوميا، وكذلك الأعراض الظاهرة لنقص نسبه فى الجسم.

وعن أهم الأسباب تحدثنا الدكتور صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، موضحة أن نقص الحديد مؤشر خطير لابد من ملاحظة أعراضه والتعرف على أسبابه، والتوجه للمختص الذى يصف المكملات التى تمد الجسم به لتعويض النقص.

الأسباب

>- عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على كمية كافية من عنصر الحديد، إما لأسباب سوء التغذية والجهل بالأنواع الصحية من الطعام، أو إذا ما كان الشخص نباتيا فيعانى نقصا حادا به بشكل ملحوظ.

- عدم قدرة الجسم على امتصاص عنصر الحديد، وقد يحدث ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بحالة الجهاز الهضمى كقرحة المعدة أو السرطان.

- تناول أدوية من تركيبتها وخصائصها أنها تعمل على منع امتصاص الحديد بالجسم، مثل أدوية الحموضة والمضادات الحيوية.

وأضافت الدكتورة صفاء حديثها، ذاكرة أهم الأعراض الظاهرة لنقص الحديد على الجسم:

>- شحوب وذبول واصفرار بالوجه.

>- الضعف والوهن والتعب العام.

>- عدم القدرة على التفكير السليم والتركيز.

>- الصداع المتكرر وألم الرأس.

>- الإجهاد من أقل مجهود يبذله المريض.

>- صعوبة فى الشهيق والزفير وصعوبة التنفس بشكل سليم.

>- عدم انتظام ضربات القلب.