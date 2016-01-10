أخبار السعودية اليوم.. الجبير: ندعم محادثات فيينا لحل الصراع فى سوريا

ركزت أخبار السعودية على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن بلاده "تدعم بقوة" محادثات فيينا الرامية للتوصل إلى حل للنزاع فى سوريا، معتبرًا أن الأزمة مع إيران لن تؤثر عليها.

وقال الجبير، فى مؤتمر صحفى عقد فى الجامعة العربية، عقب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، بناءً على طلب السعودية، إن الرياض "سبق أن أعلنت دعمها للمعارضة السورية، ودعمها للجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سلمى فى سوريا، ما يسمى باجتماعات فيينا ما زال قائمًا، ونحن نأمل فيها وندعمها بقوة بغض النظر عن الخلافات بيننا وبين إيران".

ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع قائد الجيش الباكستانى الفريق أول ركن راحيل شريف، وذلك بمقر قيادة الجيش الباكستانى فى إسلام آباد اليوم.

وقبل الاجتماع أجريت لولى ولى العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون القائم بين المملكة وباكستان خاصة فى المجالات الدفاعية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع تم تقديم إيجاز لولى ولى العهد بحضور قائد الجيش الباكستانى، تناول مهام ونشاطات الجيش الباكستانى.