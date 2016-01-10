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المبعوثى الأممى لليمن يصل صنعاء للتحضير لجولة جديدة من محادثات السلام

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المبعوثى الأممى لليمن يصل صنعاء للتحضير لجولة جديدة من محادثات السلام المبعوثى الأممى لليمن يصل صنعاء للتحضير لجولة جديدة من محادثات السلام

>وصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، للتحضير لجولة جديدة من محادثات السلام بين المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين.

وأشاد ولد الشيخ أحمد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مطار صنعاء الدولي، بالتقدم الذى أحرز فى الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وأضاف أنه خلال الأزمات الممتدة لفترات طويلة، كالأزمة التى يمر بها اليمن، ينبغى القيام بالتحضيرات اللازمة للتوصل إلى حل جذرى ودائم.

وبدأ الجانبان مفاوضات سلام فى ديسمبر فى سويسرا وأعلنت هدنة على الأرض، لكنها شهدت خروقات متعددة من جانب القوات الحكومية والمتمردين. وانتهت الهدنة رسميا يوم 3 يناير.
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مصر 365

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