أخبار ليبيا اليوم.. سلاح الجو يشن ثلاث غارات على مواقع داعش

ركزت أخبار ليبيا اليوم على شن سلاح الجو الليبى ثلاث غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابى بمدينتى بنغازى وأجدابيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم شكر رئيس البرلمان الليبى للعناصر التى شاركت فى إطفاء الخزانات النفطية.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم شن سلاح الجو الليبى ثلاث غارات اليوم الأحد، على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" بمدينتى بنغازى وأجدابيا، وقال الناطق الرسمى باسم غرفة عمليات الجيش الليبى ناصر الحاسى، فى تصريح صحفى اليوم، إن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبى نفذت ثلاث طالعات استهدفت تمركزات لمليشيات تنظيم "داعش"، لافتًا أنه تم استهداف تجمع لمليشيات داعش بغارتين داخل معسكر ما يعرف بــ”17 فبراير” بالمحور الغربى بنغازى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن الحاسى قوله: إن الغارات كانت دقيقة ومحددة، منوهاً إلى أنها حققت الهدف المطلوب بكل دقة، وأشار الحاسى إلى أن سلاح الجو نفذ أيضًا غارة واحدة على تجمعات لتنظيم داعش بمنطقة الحى الصناعى جنوب مدينة أجدابيا، لافتًا أنه لوحظ تصاعد لأعمدة الدخان من المقر الذى تم استهدافه، وكان يستخدم كمخزن للأسلحة.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تقدم رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح عيسى، بالشكر والتقدير إلى رجال المطافئ فى شركة سرت والسدرة ورأس لانوف، الذين قاموا بجهود كبيرة تعرضوا فيها للخطر، وذلك خلال إخمادهم للحريق فى خزانات السدرة النفطى، حرصاً منهم على الدفاع عن مصدر قوت الليبيين من عبث وتخريب التنظيمات الإرهابية لها.