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أخبار الأردن اليوم.. المملكة تشكل لجنة قانونية دولية لمتابعة انتهاكات إسرائيل بالقدس

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أخبار الأردن اليوم.. المملكة تشكل لجنة قانونية دولية لمتابعة انتهاكات إسرائيل بالقدس أخبار الأردن اليوم.. المملكة تشكل لجنة قانونية دولية لمتابعة انتهاكات إسرائيل بالقدس
ركزت أخبار الأردن اليوم على تكليف المملكة الهاشمية بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة انتهاكات إسرائيل بحق المقدسات، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم نبأ وفاة لاجئة سورية وثلاثة أطفال اختناقًا فى أربد شمال المملكة.
>وتناولت أخبار الأردن اليوم تكليف الأردن بتشكيل لجنة قانونية دولية برئاسة المحامى والخبير القانونى الدولى فيصل الخزاعى، لمتابعة الانتهاكات والاعتداءات الوحشية الإسرائيلية على الأقصى والمقدسات فى الحرم القدسى الشريف، وذلك فى مؤتمر القانونيين والحقوقيين العرب الذى عقد مؤخرًا فى .

وقال "الخزاعى" فى تصريح صحفى، إن الأردن بصدد تشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة جميع الانتهاكات التى تمس المقدسات فى القدس الشريف وتوثيقها، وتقديم شكوى جزائية دولية بحق سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة الجنايات الدولية فى "لاهاى" من خلال قواعد القانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية

وأبرزت أخبار الأردن اليوم ورقة العمل التى قدمها فى المؤتمر الدولى والتى كان عنوانها "الوصاية الهاشمية على المقدسات" بينت الدور الكبير للملك عبد الله الثانى فى رعايته ومتابعته لكل ما يجرى من انتهاكات يومية على المسجد الأقصى، وحشد موقف دولى واحد للتصدى لهذه الانتهاكات ووقف العدوان الإسرائيلى على الأقصى والمقدسات.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم وفاة لاجئة سورية وثلاثة أطفال اختناقًا فى أربد شمال الأردن أثر الإبقاء على مدفأة نفطية مشتعلة أثناء نومهم، حسبما أفادت مديرية الدفاع المدنى فى بيان الأحد.

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