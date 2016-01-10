وزير الرى لـ"اليوم السابع": ربما ننقل مباحثات سد النهضة لمتحف النيل بأسوان

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه ربما ستُوَجَّه الاجتماعات والمباحثات الخاصة بسد النهضة إلى قاعة الاجتماعات فى متحف النيل الجديد بمدينة أسوان خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاحه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأضاف مغازى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش احتفالية افتتاح المتحف، أن الجانب الإثيوبى، قَدَّمَ عرضًا متعلقًا بالتصميم الخاص بفتحات سد النهضة، واستلم التقرير الفريق المصرى المُكَوَّن من خبراء بوزارة الرى، والذى قد يحتوى على بيانات تطمئن المصريين، ويتم حاليًا إعادة دراستها، مع رفع تقرير للوزراء المعنيين لاتخاذ اللازم.

وأشار الدكتور حسام مغازى، إلى أن افتتاح متحف النيل الجديد بمدينة أسوان يحمل أكثر من معنى، وخاصة أنه يضم معروضات خاصة بمشاركة بعض دول حوض النيل، التى إن كانت رمزية، إلا أن لها معانى تدل على مشاركتهم لمصر فى الفرحة.

وأوضح وزير الرى، أن المتحف يضم 1200 قطعة فنية ومعروضة ومقتنيات نادرة، لبعض فنانى النحت والرسامين ومقتنيات وزارة الرى، لتخليد أعمال بناء السد العالى وخزان أسوان، وتخليد شهداء السد العالى، وضم بعض العملات النقدية الخاصة بالسد العالى.