على عبد العال فى مشادة مع إيهاب الخولى: "أنا من كتبت الدستور وعارفه كويس"

نشبت مشادة حادة بين رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، والنائب إيهاب الخولى، حول تأجيل انتخاب وكيلى مجلس النواب لجسة الغد.

وتحدث رئيس المجلس بحدة للخولى قائلاً: "لو سمحت ما توفقش إلا لما تاخد الإذن، وأنا عارف الدستور كويس، واتفضل أقعد.. أنا من كتبت هذا الدستور"، مردفاً: "المادة 117 تكلمت عن انتخاب الرئيس والوكيلين، ونحن نطبق اللائحة فيما لا تتعارض مع الدستور".

وأكد عبد العال أن المادة 117 تحدثت عن انتخاب الرئيس والوكيلين ولكنها لم تحدد فى ذات الجلسة، وتابع، "اتفقنا نطبق اللائحة بما لا تتعارض مع الدستور، وهذا الخيار هو خيار القاعة".

وقرر عبد العال استمرار انتخاب الوكيلين بعد موافقة النواب"، ولاقى القرار تصفيقا حادا من النواب.

وتابع: "محدش يمسك اللائحة والدستور يرفعه لأنى حافظه، وهذا مجلس نواب مصرى، وراعى 100 سنة تقاليد برلمانية ولا بد أن نظهر بمظهر حضارى، وهذه الصورة لا أوافق عليها على الإطلاق".

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