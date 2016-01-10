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النائب إيهاب الخولي: خلافي مع رئيس البرلمان «دستوري« وليس «شخصي»

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النائب إيهاب الخولي: خلافي مع رئيس البرلمان «دستوري« وليس «شخصي» النائب إيهاب الخولي: خلافي مع رئيس البرلمان «دستوري« وليس «شخصي»

النائب إيهاب الخولي – أرشيفية

 

أكد النائب ايهاب الخولي، نائب رئيس حزب المحافظين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أنه طلب الكلمة لتصحيح النص الدستوري للتأكيد على أن النص الدستوري، يؤكد على ضرورة انتخاب رئيس البرلمان والوكلاء في نفس اليوم.

وأضاف أنه يقدر الدكتور علي عبد العال على المستوى الشخصي لكن الخلاف حول ضرورة تطبيق الدستور وهو خلاف دستوري وقانوني ولا يعني تقليل قيمة البرلمان.

وأوضح أن الخلاف مع رئيس البرلمان هو بداية الخلاف الفكري في البرلمان وليس الشخصي، وأضاف أن البرلمان غدًا يشكل لجنة لوضع لائحة جديدة لإدارة المجلس، مشيرًا إلى أنه يجب تشكيل لجنة لوضع مشروع لائحة جديدة لمجلس النواب ومناقشة القرارات بقوانين والانتهاء منها خلال 15 يومًا.

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