صور| «أمن سوهاج» ينهي خصومة ثأرية بالصلح بين الطرفين

أنهت الأجهزة الأمنية النزاع القائم بين عائلتي “المراعوة والموازنة” صلحًا، والمقيدة برقم 2 لسنة 2010 فـى واقعة المحضر رقم 4550 إدارى مركز دار السلام لسنة ‏‏2010 والمعاد قيده برقم 13147 جنايات المركز لسنة 2010 بين أفراد العائلتين بناحية أولاد خلف دائرة المركز، والناجمة عن مقتل رزق عبد ‏المبدى محمد أحمد ينتمى لعائلة “المراعوة”، واتهم فـى مقتله حسن عبد الرحيم أبو ‏النجا ينتمى لعائلة الموازنة، وتجددت بمقتل حامد عبد المبدى أبو النجا ينتمى ‏لعائلة الموازنة، واتهم فـى مقتله محمد سليمان أحمد مروان السيد برهام أدهم ماجد برهام ينتمى لعائلة “المراعوة”، لا زال الأول والثانى رهن الحبس الاحتياطي.

وشهدت مراسم الصلح مساعد أول وزير الداخلية لوسط الصعيد اللواء عادل عبد العظيم أيوب نائبا عن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الشرق، والعقيد هشام فوزى، وكيل فرع بحث الشرق، والمقدم طارق الوتيدى، رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام والنقيب حلمى حليم والشيخ محمد ذكى، رئيس لجنة الدعوة بالأزهر والدكتور أحمد حمادى، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والنائب طارق رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دار السلام عقد الصلح داخل معهد أولاد خلف الدينى بمشاركة أكثر من 2000 شخص من أهالى القرية والقرى والمجاورة يتقدمهم العمد والمشايخ وكبار العائلات ورجال الدين من الأزهر والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقدم عاطف السيد برهام ينتمى لعائلة المراعوة ‏”القودة” الكفن، حمادة عبد المبدى أبو النجا ينتمى لعائلة الموازنة، وأقسم الطرفان على ‏كتاب الله بأن يكون صلحا جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما ولا رجعة فيه من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحقنا للدماء، وتحرر عن الصلح المحضر رقم 237 إدارى المركز لسنة 2015م.