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وفاة عامل عقب تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ بـ«سوهاج‎»

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وفاة عامل عقب تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ بـ«سوهاج‎» وفاة عامل عقب تناوله مبيد حشري عن طريق الخطأ بـ«سوهاج‎»

10 يناير 2016 | 9:24 مساءً

أرشيفية

أُصيب عامل بحالة قىء مستمر وضيق بحدقة العين عقب تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ بناحية السمطا – دائرة مركز البلينا​.​
> وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة البلينا يفيد بوصول المدعو نجيب ثابت حبيب 65 سنة عامل – ويقيم بناحية السمطا– دائرة المركز إلى المستشفي المركزي مصاباً ” بحالة إعياء شديد وقئ مستمر وضيق بحدقة العين «إدعاء تناول مبيد حشري» وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام.
> وفي وقت لاحق وردت إشارة مستشفي سوهاج العام تتضمن وفــاة المذكور متأثراً بإصابته ، وبسؤال زوجة المتوفي المدعوه حربية شاكر خليل 47 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية قررت أن المذكور كان يعالج من جلطة وعقب تناول وجبة العشاء حدث له قيئ وتم نقله للمستشفي.

2016-01-10

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