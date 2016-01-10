نشرة «ONA» للفضائيات| ساويرس في ضيافة «السادة المحترمون».. تأجيل انتخابات السينمائيين.. وكارول سماحة في «ستار أكاديمي»

إعداد: إنجي لطفي

> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يستضيف الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج السادة المحترمون، المذاع على شاشة ONTV Live، المهندس نجيب ساويرس، غدًا الإثنين، للحديث حول البرلمان، ورأيه فيما يخص “ائتلاف دعم مصر”، وأهم التشريعات الاقتصادية المنتظرة من البرلمان، فضلًا عن كيف يرى علاقة السلطة برجال الأعمال، وما هو تقييمه لحكومة شريف إسماعيل، وهل هو مع استمرارها أم رحيلها ؟!.. للمزيد

تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة، البرايم الرابع عشر من برنامج المسابقات الأشهر «ستار أكاديمي»، المذاع على شاشة سي بي سي، وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام التاسعة مساءً..لمزيد

حصلت وكالة أنباء «ONA»، على قرار مسعد فودة نقيب السينمائيين بتأجيل انتخابات مجلس النقابة، والتي كان من المقرر بدأها 17 يناير إلى 23 يناير المقبل.. للمزيد

يرأس عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الاعلام اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي ترأسه مصر لمدة عامين، حيث ستُعقد الاجتماعات غداً الاثنين ولمدة يومين 11و12 يناير الجارى بمقرجامعة الدول العربية..للمزيد

تقدم قناة BBC First، ساعتين من البرامج المترجمة إلى اللغة العربية في أوقات الذروة، وستكون قناة BBC First، الوجهة الأولى للمحتوى المميز من أشهر البرامج والمسلسلات من المملكة المتحدة، وفي مقدمتها Sherlock و Luther و EastEnders، وفي نفس توقيت عرضها في المملكة المتحدة.. للمزيد

اختيار عصام حسني رئيسًا للإدارة الرعاية الطبية في اتحاد الإذاعة و التلفزيون.

> أصدر عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرارًا بتكليف الدكتور عصام حسني محمد، للقيام بمهام رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.. للمزيد