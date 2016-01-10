مدرب المقاولون: لاعبو الأهلي يتحركون في كل مكان.. وركلة الجزاء قتلتنا

قال محمد عودة المدرب في الجهاز الفني للمقاولون العرب إن الهدف الثاني للأهلي قتل الذئاب في المواجهة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-1 في الدوري المصري.

وصرح عودة عبر قناة الحياة "ركلة الجزاء قتلتنا. كانت النتيجة 1-0 وكنا نسير بشكل جيد في اللقاء لكن جاء الهدف الثاني للأهلي وأنهى الأمور".

وتابع "اللاعبون بعيدون عن المستوى المطلوب".

وأضاف "مثلا كان طلب طارق العشري المدير الفني للمقاولون أن نغلق المساحات وعرض الملعب أمام الأهلي".

وأردف "لكن لاعبو الأهلي يحفظون بعضهم البعض ويفهمون بعضهم البعض ويتحركون في كل مكان".

ولم يجمع المقاولون العرب سوى 7 نقاط في 12 مباراة خاضها فريق الذئاب.