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بالصور المتحركة.. تمرينات بسيطة للعين تخليك تستغنى عن النضارة

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بالصور المتحركة.. تمرينات بسيطة للعين تخليك تستغنى عن النضارة بالصور المتحركة.. تمرينات بسيطة للعين تخليك تستغنى عن النضارة
يعانى الكثيرون من مشاكل متعددة فى العين أو الرؤية، وقد لا يدركون بعض الحلول البسيطة لهذه المشاكل من خلال بعض التمارين البسيطة التى يمكن ممارستها خلال دقائق فى اليوم، سواء فى المنزل أو العمل.

ويقدم الموقع الإلكترونى الباكستانى "dailymotion" بعض التمرينات البسيطة التى يمكن اتباعها خلال دقائق، وتساعد على تقوية عصب العين وعلاج مشاكل الرؤية والنظر، حتى أنها يمكن أن تساعد فى الاستغناء عن النظارة الطبية عند اتباعها باستمرار، وتتمثل هذه التمرينات فى:

1-رفع العينين لأعلى ثم لأسفل بالنظر، من خلال رفع اليدين فى وضع مستقيم والنظر لإصبع الإبهام
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>Animation of Up and down (eye exercises) by Eiseprod

2- تحريك العين فى حركات دائرية بالنظر إلى شىء دائرى أمام عينيك
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>How to animation of Circular (eye exercises) by Eiseprod

3- رفع اليدين وتحريكهما يسارا ويمينا، ثم النظر إليهما بتحريك العينين فى كلا الاتجاهين
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>Animation of side to side (eye exercises) by Eiseprod

4- فرك اليدين جيدا فى بعضهما البعض ووضعها على العينين مع التكرار
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>How to animation of palming (eye exercises) by Eiseprod
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مصر 365