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البلوشي .. بطل الانقاذ في فندق العنوان بالعناية المركزية

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البلوشي .. بطل الانقاذ في فندق العنوان بالعناية المركزية البلوشي .. بطل الانقاذ في فندق العنوان بالعناية المركزية

يرقد حسن إبراهيم ناصر كرم البلوشي ، أحد أبطال الدفاع المدني،و الذي ساهم مع زملائه في إنقاذ حياة العشرات في حادثة الحريق الذي شب في فندق العنوان داون تاون بدبي،عشية رأس السنة ، حاليا في العناية المركزة ، باحد مستشفيات الدولة لسوء حالته الصحية.

كان الطبيب المختص بحالته قرر ادخال انبوب إلى صدره، و سيكون في حالة غيبوبه لمدة أسبوع، و هو في حالة حرجة و ينتظر دعاءكم..

الجدير بالذكر أن الوكيل في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حسن البلوشي، كان من أوائل الإطفائيين الذين انتشروا في مبنى الفندق الضخم، وقد تمكن بعد رحلة بحث شاقة من العثور على مصور " البيان " دينيس مالاري معلقاً بحبل معدني،في الطابق 48  فجذبه بقوة إلى أعلى وأنقذه حياته.

عليكم بالدعاء له ..

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