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إياد علاوي: يجب انضمام قوات الحشد الشعبي لصفوف الجيش و الشرطة العراقيية

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إياد علاوي: يجب انضمام قوات الحشد الشعبي لصفوف الجيش و الشرطة العراقيية إياد علاوي: يجب انضمام قوات الحشد الشعبي لصفوف الجيش و الشرطة العراقيية

إياد علاوي – أرشيفية

 

أكد إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف العراقية، أن هناك جزءً من مسلحي الحشد الشعبي «مُنفلت»، داعيًا مقاتلي الحشد للانضمام لصفوف الجيش والشرطة العراقية، ليندرج تحت ضوابط التجنيد الرسمية، موضحًا أن انضمام الحشد إلى الأجهزة العسكرية العراقية، يجعلهم مسؤولين أمام المجلس النيابي والحكومة العراقية.

وقال «علاوي»، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” إن هناك ضرورة أن تراجع الدولة العراقية أوضاع الحشد الشعبي، وتفكيكه وانتماء قسم منهم إلى الشرطة الاتحادية أو إلى الجيش العراقي، مشددًا على أن هناك تغييب متعمد للمصالحة الوطنية، وإصرار على المضي بسياسات الطائفية، ما أدى لإضعاف الدولة العراقية وتراجعها.

ولفت «علاوي»،  إلى ضرورة قيام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وضع الحشد الشعبي بالخانة الطبيعية التي يجب أن يكون بها.

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