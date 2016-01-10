القنصلية السودانية بالإسكندرية تحتفل بعيد الاستقلال الوطنى 2 فبراير

تنظم القنصلية السودانية بالإسكندرية حفلاً، فى 2 فبراير المقبل، احتفالاً بالعيد الوطنى لاستقلال السودان، بحضور ممثلين البعثات الدبلوماسية بالإسكندرية ورجال الأعمال، وعدد من الشخصيات ورموز المجتمع .

كما تنظم احتفالاً بمكتبة الإسكندرية، يقدم فيه عرض للتراث السودانى، من خلال فرق استعراضية سودانية، بحضور عدد كبير من الجالية السودانية بالإسكندرية والقنصل العام.

وقال محمد حمد، نائب القنصل العام لجمهورية السودان بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفال بالعيد الوطنى لاستقلال السودان يقام كل عام بحضور البعثات الدبلوماسية وعدد من رموز المجتمع، مشيراً إلى أن الاحتفال هذا العام سيكون مميزًا لأنه سيقام طوال الأسبوع بالقنصلية، وتنظم أكثر من احتفالية على مدار الأسبوع.