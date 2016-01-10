أخبار عاجلة

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القنصلية السودانية بالإسكندرية تحتفل بعيد الاستقلال الوطنى 2 فبراير

Google+ Print
القنصلية السودانية بالإسكندرية تحتفل بعيد الاستقلال الوطنى 2 فبراير القنصلية السودانية بالإسكندرية تحتفل بعيد الاستقلال الوطنى 2 فبراير
تنظم القنصلية السودانية بالإسكندرية حفلاً، فى 2 فبراير المقبل، احتفالاً بالعيد الوطنى لاستقلال السودان، بحضور ممثلين البعثات الدبلوماسية بالإسكندرية ورجال الأعمال، وعدد من الشخصيات ورموز المجتمع .

كما تنظم احتفالاً بمكتبة الإسكندرية، يقدم فيه عرض للتراث السودانى، من خلال فرق استعراضية سودانية، بحضور عدد كبير من الجالية السودانية بالإسكندرية والقنصل العام.

وقال محمد حمد، نائب القنصل العام لجمهورية السودان بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفال بالعيد الوطنى لاستقلال السودان يقام كل عام بحضور البعثات الدبلوماسية وعدد من رموز المجتمع، مشيراً إلى أن الاحتفال هذا العام سيكون مميزًا لأنه سيقام طوال الأسبوع بالقنصلية، وتنظم أكثر من احتفالية على مدار الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365