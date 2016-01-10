ننشر أسماء المرشحين من جامعة المنصورة لجوائز الدولة والتفوق

وافق مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوى، اليوم، في جلسته الأخيرة على ترشيحات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس المتميزين، لنيل جوائز الدولة الأكاديمية للبحث العلمى لعام 2015.

وشملت القائمة المرشحين لجائزة الدولة التقديرية، في مجال العلوم الطبية كلا من =الدكتور محمد عبد القادر صبح أستاذ الباطنة بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية فى كلية الطب، وفي مجال العلوم الإنسانية الدكتور توفيق الميدانى أستاذ قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة ،وفي مجال العلوم الأساسية التكنولوجية المتقدمة الدكتور عبد العزيز محمود دويدار الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم .

وكما شملت ترشيح الدكتور محمد كمال عبد السلام عوف الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم، في مجال العلوم الأساسية، وفي مجال العلوم الطبية التكنولوجيا المتقدمة الدكتور عبد المنعم توفيق أستاذ جراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وفي مجال العلوم الطبية الدكتور حسن أبو العنين أستاذ المسالك البولية بكلية الطب، و في مجال العلوم الهندسية الدكتور صبحى محمد عبد القادر أستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة.

>وعن جائزة الدولة للتفوق، تم ترشيح الدكتور حشمت سليمان أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم ،والدكتور جمال محمود عبد الفتاح أستاذ بقسم النبات كلية العلوم، وجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية تم ترشيح الدكتور هيثم سيد العطفى المدرس بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

ووافق مجلس جامعة المنصورة على ترشيحات الجامعة لنيل جائزة الدولة التقديرية الواردة من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2016 وشملت فى مجال العلوم الاجتماعية ترشيح الدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ متفرغ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، وفى مجال العلوم الاجتماعية الدكتور محمد أحمد غنيم أستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب،وفى مجال العلوم الاجتماعية الدكتور سعيد جميل الأشقر الأستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية.