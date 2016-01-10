وكيل وزارة الصحة بالفيوم ينقل طبيبة لعدم تواجدها بمستشفى إبشواى أثناء مروره

قرر اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم نقل طبيبة نساء بمستشفى إبشواى المركزى لتغيبها عن العمل أثناء نوبتجيات جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة للمستشفى التى قام بها وكيل الوزارة اليوم.

واستمع وكيل الوزارة لشكاوى العاملين والمرضى بالمستشفى بحضور مدير المستشفى وقام بالمرور على وحدة المندرة التابعة لمركز الفيوم والوحدات الصحية بإدارة إبشواى ورافقه فريق من مديرى الطب العلاجى والرعاية الأساسية ومكافحة العدوى والمدير الوقائى السابق ومدير الأمراض الصدرية وتفتيش التمريض والتفتيش المالى والإدارى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة وحدة زيد التى قامت دولة الإمارات بإعادة بنائها وتجهيزها وطالب مدير إدارة الأسنان وكيل الوزارة بتوفير طبيب أسنان وتمت الاستجابة لمطلبه وانتداب طبيب أسنان للعمل بدءًا من اليوم.

كما زار الجاويش وحدة سنرو القبلية وتفقد سير العمل بها واطمأن لتواجد جميع طاقم العمل وطلب العاملين بإدراجها ضمن خطة التطوير الحالية.

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