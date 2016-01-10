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بالصور ..توزيع لحوم طازجة بسعر 55 جنية للكيلو فى طور سيناء

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بالصور ..توزيع لحوم طازجة بسعر 55 جنية للكيلو فى طور سيناء بالصور ..توزيع لحوم طازجة بسعر 55 جنية للكيلو فى طور سيناء

>أكد المهندس علاء الدين خريبة وكيل وزارة بجنوب سيناء انه يتم الان توزيع لحوم حية وطازجة بسعر 55 جنية للكيلو تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتخفيض الاسعار ومحاربة الغلاء فى كافة السلع التمونية .

وقال حريبة بانه سيتم توزيع 5ع جول بمعدل 1000 كيلو لحوم طازجه اليوم بعد صلاة العشاء بشادر مديرية التموين الموجود امام مجمع الاهرام بطور سيناء ولفت الى ان فكرة الشوادر لاقت اقبال كبير لدى المواطنين وابدو اعجابهم باللحوم وانخفاض أسعارها .

وأشار خريبة إلى أن التوزيع يتم بإشراف مديرية التموين والطب البيطرى ويوجد مفتش تموين مشرف على التوزيع واللحوم توزع الليلة وبواقع 2 كيلو لكل مواطن.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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