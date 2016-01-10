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بالصور.. وزارة الرى تنظم حفلة فنية بمناسبة افتتاح متحف النيل بأسوان

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بالصور.. وزارة الرى تنظم حفلة فنية بمناسبة افتتاح متحف النيل بأسوان بالصور.. وزارة الرى تنظم حفلة فنية بمناسبة افتتاح متحف النيل بأسوان
نظمت وزارة الرى والموارد المائية، مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية بمناسبة افتتاح متحف النيل بمدينة أسوان، بتكلفة وصلت إلى 82 مليون جنيه.

حضر الاحتفالية التى افتتحها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كل من وزراء الرى، والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، بجانب وزير الرى الأسبق الدكتور محمود أبو زيد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من سفراء وممثلين دول حوض النيل من بينهم إثيوبيا. وشملت الاحتفالية، عروضًا فنية وغنائية مصرية وإفريقية، بالإضافة إلى تكريم عدد من الحضور وأبرز من ساهموا فى إنجاح حفل الافتتاح.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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