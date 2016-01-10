بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة كهرباء البرلس وتطوير الميناء

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال إنشاء محطة كهرباء البرلس التى تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط على بعد حوالى 16 كيلو متر من ميناء البرلس، وتقام على مساحة 250 فدان، لإنتاج 4.8 ميجا وات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار يورو، على أن يتم تسليمها فى ديسمبر القادم 2016 م تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

قال محافظ كفر الشيخ، انه سيتم وضع كافة التسهيلات فى إجراءات تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق، وتزويد الموقع بنقطة للشرطة، وتوصيل المرافق والخدمات لموقع محطة كهرباء البرلس .

يذكر أنه سيتم استخدام ميناء البرلس لنقل مكونات ومعدات تلك المحطة لاسيما وأن هذه المكونات طرود ذات أبعاد كبيرة، الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال تطوير لهذا الميناء لنقل تلك المكونات، على أن يتم تطوير ميناء البرلس ليستوعب حمولات سفن تصل إلى 2000 طن لاستخدامه فى أعمال نقل المعدات الثقيلة ذات الأوزان العالية، حيث يصل وزن التوربين الواحد إلى حوالى 500 طن، بجانب المعدات اللازمة لإنشاء محطة كهرباء البرلس، كما ويتم زيادة عمق الميناء والمجرى الملاحى حتى ستة أمتار، ورفع كفاءة الرصيف الشمالى لاستيعاب الطرود ذات الحمولات الثقيلة .

رافقه المهندس سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس حازم الاشمونى رئيس مدينة برج البرلس، والعميد يسرى الدسوقى مدير ميناء الصيد بالبرلس.

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