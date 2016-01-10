أخبار عاجلة

الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

منع ابنة مرشد الإخوان محمد مهدى عاكف من السفر إلى قطر بمطار برج العرب

Google+ Print
منع ابنة مرشد الإخوان محمد مهدى عاكف من السفر إلى قطر بمطار برج العرب منع ابنة مرشد الإخوان محمد مهدى عاكف من السفر إلى قطر بمطار برج العرب
منعت سلطات مطار برج العرب غرب الإسكندرية، ابنة مرشد الإخوان السابق محمد مهدى عاكف، من السفر إلى دولة قطر، أثناء إنهاء إجراءات السفر وذلك تنفيذًا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية، التى وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

وقالت مصدر أمنى بمطار برج العرب، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية المتجهة إلى الدوحة تقدمت علياء محمد مهدى عاكف، مرشد تنظيم الإخوان السابق للسفر، وتم إيقافها من إحدى الجهات السيادية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيق معها بمعرفة السلطات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365