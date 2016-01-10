منع ابنة مرشد الإخوان محمد مهدى عاكف من السفر إلى قطر بمطار برج العرب

منعت سلطات مطار برج العرب غرب الإسكندرية، ابنة مرشد الإخوان السابق محمد مهدى عاكف، من السفر إلى دولة قطر، أثناء إنهاء إجراءات السفر وذلك تنفيذًا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية، التى وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

وقالت مصدر أمنى بمطار برج العرب، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية المتجهة إلى الدوحة تقدمت علياء محمد مهدى عاكف، مرشد تنظيم الإخوان السابق للسفر، وتم إيقافها من إحدى الجهات السيادية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار التحقيق معها بمعرفة السلطات.

>