فيديو| توفيق عكاشة.. مفجر ثورة «30» يونيو الذي حصل على «25» صوتًا بانتخابات رئاسة النواب

خسر النائب البرلمانى توفيق عكاشة معركته فى رئاسة مجلس النواب، بعد أن أعلن رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب النائب بهاء أبو شقه فوز الدكتور على عبد العال برئاسة مجلس النواب الجديد وفقاً لعملية التصويت التى تمت بعدد 401 صوتاً.

وحصل عكاشة، الذى وصف نفسه بإنه مفجر ثورة 30 يونيو، على 25 صوتاً، بينما حصل عيد هيكل على عدد 5 أصوات فيما حصد النائب الدكتور على المصيلحى 110 صوتاً.

وخلال كلمته للترشح للرئاسة البرلمان، أكد النائب توفيق عكاشة، عضو مجلس الشعب عن دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، أن تحدثه أمام أعضاء مجلس النواب هو شرف له، قائلاً: “شرف لي أن أتحدث وسط أصحاب الشرفين، الشرف الأول هو تمثيل الشعب المصري بالبرلمان، والشرف الثاني هو أن الشعب المصري هو أقدم شعوب هذا الأرض”.

واستعرض “عكاشة” عقب ذلك جزء من تاريخه ونجاحاته، بحسب قوله، بعدما أعلن رئيس جلسة الإجراءات بالبرلمان بهاء أبوشقة، عن بدء إجراءات انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، مؤكداً أنه خرج في ثورة 30 يونيو ليترشح في برلمان 30 يونيو، بعد أن حمل كفنه على يديه في الثورة”.

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