المادة «117» تُثير جدلًا بين رئيس البرلمان والنواب

كتب – محمد سويلم

وجه النائب علي عبدالعال رئيس البرلمان الشكر لكل النواب الذين ترشحوا على منصب رئيس مجلس، وتوجه أيضًا بالشكر للنائب بهاء أبو شقة.

وحصلت مشادات كلامية بين النواب نتيجة لتمسك النائب علي عبدالعال، بتأجيل انتخابات الوكيلين في حين اعترض بعض النواب استنادًا للمادة 117 من الدستور، والتي نصت على إجراء انتخابات الوكيلين في الجلسة الأولة .

وأوضح عبدالعال «أن أول اجتماع وهي الجلسة الإجرائية قد تمتد لأكثر من يوم ويظل اسمها الجلسة الأولى ، وأرجع أن القرار بيد النواب الذين وافقوا بالإجماع على إجراء انتخابات الوكلين اليوم».

استنادًا للمواد الواردة في الدستور، تجرى الانتخابات بالاقتراع السري .. الجلسة الإجرائية يمكن أن تمتد لأكثر من يوم