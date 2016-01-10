تقرير في الجول - أحمد جمعة.. جدو الجديد يظهر في المصري

الروح القتالية والرغبة في للفوز.. سمات مضمونة طالما أن حسام حسن على سدة الجهاز الفني لأي فريق.

المصري هذا الموسم لا يختلف كثيرا، حسام حسن قاد ممثل مدينة بورسعيد الباسلة لتصدر جدول الدوري إلى الأن بعد 13 جولة.

بين انتصارت المصري وأداءه المبهر، يبدو أن هناك نجما ساطعا في طريقه للظهور على ساحة الدوري المصري.

أحمد جمعة.. مهاجم استقدمه المصري في الموسم المنقضي قادما من المنصورة، ورغم أن النادي البورسعيدي كان يعاني عقما تهديفيا طيلة الموسم، إلا أنهم أعاروه لاتحاد الشرطة حتى نهاية الموسم.

جمعة قضى الموسم مع الشرطة وعاد للمصري بداية الموسم الجاري، وفي الموسم الحالي اختلفت الأمور.

محمد ناجي جدو نجم الأهلي والاتحاد ومنتخب مصر السابق، ولاعب الإنتاج الحربي الحالي. تألق جدو بإحرازه الأهداف عند نزوله بديلا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2010 بأنجولا.

جدو حينها سجل 5 أهداف في 6 مباريات شارك فيها بديلا، وبتلك الأهداف حصل على جائزة هداف البطولة.

وفي هذا الموسم، يبدو أن هناك "جدو" جديد يظهر على الساحة، هو أحمد جمعة مهاجم المصري.

أحمد جمعة شارك بديلا في 11 من أصل 12 مباراة خاضها المصري هذا الموسم، وفي تلك المباريات سجل 5 أهداف حتى الأن جعلوه في المرتبة الثانية لقائمة الهدافين للدوري خلف زميله أحمد رؤوف وستانلي مهاجم وادي دجلة ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي.

البداية كانت في مباراة بتروجيت في الجولة الأولى، فشارك جمعة في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني للمصري بالدقيقة الـ 80 ليفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهدف الثاني لأحمد جمعة كان في المباراة الثالثة أمام إنبي، وهي المباراة الوحيدة التي شارك فيها أساسيا، ورغم ذلك فقد كان هدف جمعة في الشوط الثاني أيضا وخسر المصري بهدفين مقابل هدف.

أحمد جمعة عاد وسجل الهدف الثالث في الجولة الثامنة، إذ سجل الهدف الثاني في مرمى وادي دجلة، وليفوز المصري بهدفين مقابل لا شيء.

الهدف الرابع لجمعة كان أمام أسوان في الجولة التاسعة، وفي ذلك اللقاء فاز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أخيرا كان الهدف الأغلى، في دربي القناة بالجولة الـ 13 فاز المصري على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، وكالعادة كان البديل الأفضل في الدوري المصري أحمد جمعة هو المسجل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

أهداف أحمد جمعة الخمسة جاءوا في الشوط الثاني، وأربعة منهم أحرزهم في الربع ساعة الأخيرة.