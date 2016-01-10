للمرة الثانية .. ثنائية رمضان وإيفونا تفشل في هز شباك المقاولون

للمرة الثانية لم ينجح ماليك إيفونا في ترجمة عرضية رمضان صبحي داخل منطقة جزاء نادي المقاولون العرب ليبقى الأهلي متقدما بهدف مقابل لاشيء.

الأهلي يواجه المقاولون العرب في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

مؤمن زكريا وضع الأهلي في المقدمة بهدف في الدقيقة 13 بعد عرضية صبري رحيل.

قبل الهدف كادت رأسية إيفونا أن تهز شباك المقاولون العرب من عرضية رمضان صبحي.

ومن جديد تكررت نفس الفرصة. رمضان صبحي يستلم على حدود منطقة الجزاء ويراوغ ويرسل عرضية إلى إيفونا ولكن من جديد رأسيته تعلو العارضة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشيء على حساب المقاولون العرب.