مؤتمر حسام حسن: هدفى المربع الذهبي

اعترف حسام حسن مدرب المصري بأنه يهدف لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري.

المصري فاز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفوز على الإسماعيلي خطوة مهمة في مشوار فريقنا بجدول الترتيب هذا الموسم، خاصة أننا الأن أصبحنا على قمة الترتيب.

حسام حسن أتبع "أشكر اللاعبين على الأداء والفوز الذي رغبة الكل للمواصلة في مشوار الانتصارات".

وأضاف "قبل كل مباراة أوضح للاعبي فريقي نقاط ضوة وضعف المنافس، وهذا ما فعلناه أيضا مع الإسماعيلي الذي يعد أحد أفضل أندية المسابقة".

وأتم "هدفنا واضح هذا الموسم، وهو إنهاء الدوري في أحد المراكز الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، ولكن في الأساس فإن مهمتنا هي ضمان التواجد في منطقة جيدة من الترتيب".