الغندور لـ في الجول: قادر على منع أي تدخل في عمل لجنة الحكام

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الجديد على ثقته في الحفاظ على استقلالية عمله بعيدا عن أي تدخل من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويخلف الغندور في رئاسة لجنة الحكام أحمد الشناوي الذي لم يستمر في منصبه سوى يومين، مرجعا اعتذاره إلى تدخلات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة. ( اقرأ تصريحات الشناوي )

واجتمع الغندور بجمال علام رئيس اتحاد الكرة اليوم الأحد، وتحدث لـFilGoal.com بعد الجلسة.

وقال الغندور لـFilGoal.com بعد الجلسة: "اتحاد الكرة منحني ملف الحكام بالكامل، وأكد لي ذلك جمال علام رئيس الاتحاد خلال جلسته معي".

وتابع "لست قلقا من أي تدخل في عملي بعد هذه الجلسة، وعلى أي حال أنا قادر على منع أي تدخل".

وأشار الغندور إلى أنه اتخذ قرارا بالابتعاد عن العمل الإعلامي مع رئاسة للجنة الحكام.

وأضاف "اتخذت قرارا بالتركيز في عملي باللجنة فقط، فلا يصح أن أعين حكما في الصباح ثم أخرج لانتقده في الإعلام بعد المباريات".

وواصل متما "الحكام كانوا معينين حتى الجولة الـ13 من الدوري ورفضت التدخل بأي تعديل احتراما وتقديرا لزملائي السابقين، وسأبدأ في تعيين الحكام بداية من الجولة المقبلة".