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مسئول ليبى: 700 طلعة جوية أصابت 450 هدفا للجماعات الإرهابية ببنغازى ودرنة

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مسئول ليبى: 700 طلعة جوية أصابت 450 هدفا للجماعات الإرهابية ببنغازى ودرنة مسئول ليبى: 700 طلعة جوية أصابت 450 هدفا للجماعات الإرهابية ببنغازى ودرنة

كشف آمر قاعدة بنينا الجويةالليبية عقيد محمد المنفور، أن عدد الطلعات الجوية للتشكيل العمودى للقوات الجوية بلغت حوالى 700 طلعة أصابوا خلالها 450 هدفا للجماعات الإرهابية ببنغازى ودرنة.

وقال المنفور – فى تصريح له اليوم، إن هذه الإحصائية عن الطلعات الجوية التى نفذتها القوات الجوية من قاعدة بنينا من يوم السادس عشر من مايو 2014 حتى 31 من شهر ديسمبر من العام الماضى.

وقال آمر القاعدة إن القوات الجوية تتكون من تشكيلات غير الهيكلية العامة للقوات الجوية وهى تشكيل المقاتلات ، وتشكيل القاذفات ، وتشكيل العمودى ، وتشكيل النقل، وذلك فى حفل تخرج دفعة جديدة من القوات الجوية بالجيش الليبى.

وتحدث المنفور عن التشكيل العمودى لسلاح الجو، مبينا أن له أهمية كبرى فى المعارك حيث يكون ملازما ومساندا للقوات البرية والبحرية، كما أنه يستخدم فى نقل الجرحى من ساحة المعركة، فضلا عن قيام التشكيل العمودى الموجود حاليا بالقاعدة بطائراته المحدودة بالعديد من الطلعات الجوية التى استهدفت التنظيمات الإرهابية .

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مصر 365