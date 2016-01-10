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الائتلاف السورى يدين اعتقال جبهة النصرة لإعلاميين شمال البلاد

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الائتلاف السورى يدين اعتقال جبهة النصرة لإعلاميين شمال البلاد الائتلاف السورى يدين اعتقال جبهة النصرة لإعلاميين شمال البلاد
أدان الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية قيام مجموعة مسلحة، تنتمى إلى "جبهة النصرة"، باعتقال الناشط الإعلامى هادى العبد الله، والناشط رائد الفارس مدير إذاعة "فرش" صباح اليوم السبت، فى بلدة "كفر نبل" بريف إدلب، ومصادرة الأجهزة والعبث بمحتويات المقر.

وحمل الائتلاف السورى في بيان له اليوم السبت، "جبهة النصرة" مسئولية سلامة الناشطين، "وهما ممن تعرضا للمخاطر فى سبيل نقل ما يجرى فى سورية للعالم الخارجي، ويطالب بالإفراج عنهما، والسماح لهما بممارسة عملها بشكل آمن".

وقال الائتلاف، "إن التعرض لوسائل الإعلام ألحق ضرراً بالغاً بالثورة السورية، وحال دون نقل معاناة الشعب السورى بشكل فاعل، ويطالب الائتلاف بتوفير الحماية الكاملة للصحفيين والناشطين الإعلاميين وعدم التعرض لهم أو المس بهم".
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>جبهة النصرة تعتقل ناشطين إعلاميين شمال غرب سوريا

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