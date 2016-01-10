إياد علاوى: يجب تحقيق الوحدة العراقية والخروج من الطائفية السياسية

قال رئيس الوزراء العراقى الأسبق إياد علاوى، إنه بدون ترتيب البيت العراقى من الداخل وتحقيق الوحدة العراقية لن يتحقق أى انتصار على قوى التطرف، وتابع: "سواء داعش أو غيرها، وهذا شرط أساسى ومهم فى محاربة قوى التطرف".

وأكد "علاوى"، خلال لقاء خاص له عبر فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن الانتصار العسكرى مهم، ولكن الأهم منه هو الانتصار السياسى، وتابع: "الانتصار السياسى يكمن فى وحدة المجتمع العراقى وتوحيده من خلال المصالحة الوطنية، والخروج من الطائفية السياسة، وبدون هذين الأمرين مستحيل تحقيق أى انتصار".