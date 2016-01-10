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دراسات علمية تكشف ما يحدث للإنسان عند تناوله للفشار بكميات كبيرة حقا شئ غير متوقع

  • الصحة
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دراسات علمية تكشف ما يحدث للإنسان عند تناوله للفشار بكميات كبيرة حقا شئ غير متوقع دراسات علمية تكشف ما يحدث للإنسان عند تناوله للفشار بكميات كبيرة حقا شئ غير متوقع

بالطبع جميعنا نعرف الفشار ونعشقه عشقا كبيرا فهو أنيسنا لحظة الإستماع إلي التليفزيون أو عند متابعة مباريات الكرة وهو أيضا معشوق أطفالنا فلا يمكنك أن تجد طفل لا يحب تناول الفشار وكثيرا ما تصنع الأمهات الفشار لأطفالهن وذلك إستجابة لإلحاحهم الشديد عليهن بتجهيزه  وذلك يرجع إلي حبهم الشديد للفشار وذلك لطعمه اللذيذ ومذاقه المميز الذي يفتح الشهية علي تناوله

ولكن هل سألت نفسك يوما عن مدي التغيرات التي تحدث لك نتيجة تناول الفشار ؟وهل هو صحي أم لا؟ وهل عليك الإكثار منه  أو التوقف عن تناوله في الحال ؟

كل تلك الأسئلة سوف تجد الرد المقنع والعلمي عليها معنا لأننا سوف نقدم لك نتائج أبحاث ودراسات علمية قام بها علماء أمريكيون لدراسة مدي التغيرات التي تحدث للإنسان فور تناوله للفشار وقد أوضحت تلك الأبحاث موقفها النهائي من الفشار وهل هو صحي ومفيد للإنسان أم لا

فقد أعلنت مجموعة من العلماء عن مجموعة من التغيرات تحدث فور تناول الإنسان للفشار بكميات كبيرة وتتمثل تلك التغيرات في الآتي-

أولا-

كشفت الدراسات العلمية عن إحتواء الفشار علي كمية لا بأس بها من مضادات الأكسدة وفي حين تناول كميات كبيرة من الفشار فإن ذلك يعمل علي مقاومة الأمراض وهزيمة خلاياها وتحست أداء الجهاز المناعي بالجسم

ثانيا-

يحتوي الفشار علي نسبة عالية جدا من الحديد وفي حين تناول كميات كبيرة منه فإن ذلك يعمل في القضاء علي الأنيميا وفقر الدم بجدارة

ثالثا-

كما أثبتت أن الفشار يحتوي علي كميات لا بأس بها من الألياف الطبيعية والتي تعد مفيدة جدا للجهاز الهضمي وفي حين تناول الفشار بكميات كبيرة فإن ذلك يعمل في التخلص من مشاكل المعدة وأعراضها المزعجة وخصوصا الإمساك فقد أثبتت الدراسات علي قدرة الفشار في القضاء الفعال والفوري علي الإمساك

رابعا-

كشفت الأبحاث علي أن تناول الفشار يعمل علي ضبط معدل السكر في الدم لذلك يعد الفشار هو الإختيار الأمثل لمرضي السكر حيث يعمل علي ضبط معدل السكر في الدم طبيعيا

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