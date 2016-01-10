يزداد الألم فى الرأس مع برودة الطقس وتغيير درجات الحرارة، وقد يرجع السبب إلى التهابات الجيوب الأنفية، والتى أصبحت منتشرة بين الكبار والصغار.

>أعراض التهاب الجيوب الأنفية

>يقول الدكتور هشام المغربى، أخصائى الأنف والأذن والحنجرة "تظهر مشكلات الجيوب الأنفية مع برودة الطقس، وهى من الأمراض التى تحتل الصدارة هذه الفترة نظرا للطقس شديد البرودة الذى نشهده، ومن الأعراض التى يستطيع المريض التعرف من خلالها على إصابته بالتهاب الجيوب الأنفية ألم فى عظام الوجنتين، نوبات متتالية من العطس، رشح واحتقان يصاحبه فقدان لحاسة الشم، السعال فى بعض الحالات واحمرار العينين. وصفة طبيعية للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

>كل هذه الأعراض تجعل المريض يعانى من ضيق شديد وآلام قاسية، كما أن الكثيرين يلجأون إلى المضادات الحيوية، ولكن الذهاب إلى الطبيب هو الطريق الأمثل للعلاج، ويمكن للمريض استخدام طريق منزلية سهلة يهدئ بها آلامه حتى يستطيع الذهاب للطبيب للعلاج، وتعتمد هذه الطريقة على إحضار إناء صغير ووضع مياه مقطرة بدرجة حرارة الغرفة مع ملعقة صغيرة من الملح وميل الرأس على أحد الجانبين أمام حوض الحمام، ووضع القليل من هذه المياه فى اليد واستنشاقها لتقوم بترطيب الجيوب الأنفية والتخلص من الالتهابات.. ويمكن إضافة عناصر أخرى فى المياه المستخدمة منها قطرات يود، محلول مضاد للميكروبات، ملح البحر، أو زيت الأوريجانو.

شبكةعيونالإخبارية

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