وفاة سيدة وابنتها وحفيدتها اختناقًا بالغاز بسبب مولد كهربائى بالدقهلية

توفيت سيدة وابنتها وحفيدتها، اليوم الأحد، بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، إثر اختناقهن بغاز أول أكسيد الكربون أثناء نومهن بجوار مولد كهربائى.

واستقبل مستشفى بلقاس المركزى، وهيبة أبو السعود، 55 عامًا، وابنتها نيرمين سعد إبراهيم، 20 عامًا، وحفيدتها لينا الحسينى، جثث هامدة إثر اختناقهن، حيث لجأن قبل نومهن وعقب انقطاع التيار الكهربائى عن شقتهن لفترة طويلة إلى تشغيل مولد كهربى بالمنزل، ما أدى إلى اختناقهن بغاز أول أكسيد الكربون.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت، أمس، وفاة طفلتين وإصابة والدتهما فى واقعة مماثلة، وبعدها حذرت مديرية الصحة بالدقهلية المواطنين من تشغيل المولدات الكهربائية، والمدفأة ليلاً أثناء النوم.

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