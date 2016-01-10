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انتحار ممرض شنقًا فى أسيوط بسبب خلافات عائلية

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انتحار ممرض شنقًا فى أسيوط بسبب خلافات عائلية انتحار ممرض شنقًا فى أسيوط بسبب خلافات عائلية
انتحر شاب فى العقد الثالث من العمر داخل منزله شنقًا بمركز ديروط، محافظة أسيوط، بسبب خلافات عائلية مع أسرته.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "سيد.ح"، 35 سنة، ممرض بمستشفى ديروط المركزى، مقيم ببندر ديروط، مشنوقًا داخل حجرته بمنزله الكائن بجوار المدرسة الفكرية.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث، وبعد المعاينة تم نقل الجثة إلى مستشفى ديروط المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ استكمال التحقيق لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

وبسؤال أهلية المتوفى تبين حدوث خلافات عائلية مع أفراد أسرته أدت إلى مروره بحالة نفسية سيئة، دفعته إلى الإقدام على شنق نفسه.

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مصر 365