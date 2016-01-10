جنايات المنيا تقرر تأجيل محاكمة نائب المرشد و27 آخرين لشهر مايو المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عادل فلتس، اليوم، تأجيل محاكمة محمود عزت نائب مرشد الإخوان و27 آخرين فى قضيتى أحداث تظاهر وقلب نظام الحكم، إلى شهر مايو المقبل لسماع الشهود، مع استمرار حبس 12 متهمًا على ذمة القضية.

وتضم القضية الأولى 17 متهمًا من بينهم نائب مرشد الإخوان محمود عزت، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية قرية الشراينة" بمركز سمالوط، ويواجهون تهم قلب نظام الحكم وحيازة مطبوعات تحض على العنف وإثارة الشغب، وأجلت المحكمة نظر القضية إلى اليوم الرابع من شهر مايو المقبل.

وفى القضية الثانية، 11 متهمًا، حضر منهم اثنان فقط، والباقون مخلى سبيلهم، ومفرج عنهم، ومتهمون فى أحداث تظاهر والتحريض على قطع الطرق وإثارة الشغب خلال مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول "مرسى"، بمركز سمالوط، وأجلت المحكمة الجلسة لليوم الخامس بشهر مايو لسماع شهود الإثبات.

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