جلسة أولى برلمان| إغماء ومحادثات تليفونية وتحريف للقسم وأخيرًا فوز «عبد العال» برئاسة النواب

كتبت – عايدة رضوان

بدأت، اليوم، أولى الجلسات الإجرائية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور بهاء أبو شقة، بصفته أكبر الأعضاء سنًا.

وتُعد جلسة اليوم، هي أطول جلسة برلمانية، حيث بدأت الجلسة بأداء الدكتور أحمد أبو شقة القسم الدستورية، وأعقبه أعضاء المجلس بالتناوب وفق أرقام العضوية الخاصة بكل نائب، وتضمنت الجلسة عدة أحداث، ترصدها وكالة أنباء أونا.

«حالة إغماء وتوقف أداء اليمين الدستورية»

تعرضت هانم أبو الوفا، النائبة عن دائرة المنيا، إلى حالة إغماء، ما أدى إلى توقف أداء القسم الدستورية بشكلٍ مؤقت، حين توجه المستشار بهاء أبو شقة بالحديث إلى النائبة المريضة، قائلًا: “أقترح أن تؤدي اليمين الآن، بحيث إذا كان هناك مستوجبات علاج تستكمليها”، ثم استأنف الأعضاء أداء القسم .

«إعادة أداء القسم الدستورية»

طالب المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، والمنسق للجلسة الإجرائية، أحد النواب عن محافظة الشرقية، إعادة أداء اليمين الدستورية مرة آخرى، وذلك بعد أن قام أحد المساعدين بجواره على المنصة بتنبيهه إلى نطقه لاسم النائب بشكلٍ خاطيء.

واستجاب النائب لمنسق الجلسة، وقام بأداء القسم مرة آخرى.

«المصحف والقسم الدستوري»

قام نائب سلفي عن محافظة الإسكندرية، بأداء اليمين الدستورية لمجلس النواب من المصحف، حيث وضع الورقة المطبوع عليها القسم الدستورية بين طيات المصحف .

« زر التحدث والهاتف المحمول»

تنوعت التجاوزات في قاعة البرلمان، حيث اضطر المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، والمنسق للجلسة الإجرائية بالبرلمان، إلى مطالبة النواب بعدم الضغط على زر التحدث إلا من قِبل النائب المنوط بأداء القسم، حفاظًا على النظام بالجلسة.

كما قامت إحدى النائبات بمجلس النواب بالتحدث في هاتفها المحمول، أثناء قسم الأعضاء الجدد لليمين الدستورية، ما إضطر منسق الجلسة إلى مطالبة النواب بإغلاق هواتفهم المحمولة خلال الجلسة عدة مرات .

«مرتضى منصور وتحريف القسم»

حرف النائب مرتضى منصور، عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليمين الدستورية خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، قائلًا: “وأن أحترم مواد الدستور والقانون”، مضيفًا كلمة “مواد” إلى النص المنصوص عليه قانونًا، وهو “وأن أحترم الدستور والقانون”.

وقال مرتضى، في تصريح صحفي قبل بدء جلسة البرلمان: “مش هحلف على احترام الدستور كله، أنا هحلف على احترام “مواد” الدستور، أما ديباجيته فمش هحلف عليها، لأني لا أعترف بأن 25 يناير ثورة، وأن 30 يونيو هي الثورة، وأن ما يدعى 25 يناير ما هي إلا انتفاضة حدثت في 28 يناير عقب صلاة الجمعة، ومن ثم انتهت باستيلاء الإخوان على الحكم”.

وتابع: “إنما أحلف على احترام 25 يناير، فأنا لا أحترم 25 يناير، الدستور يتكون من مواد وديباجة، أنا أحترم المواد ولا أحترم ديباجته، هتفرض عليا حاجة أنا مش متنقع أنها ثورة، وهي مؤامرة على البلد، إنما 28 يناير هي انتفاضة وانتهت، أنا أحترم مواد الدستور والقانون لكن لا أحترم المقدمة.. اشربها أنت”، ما أدى إلى إثارة حالة من الفوضى داخل الجلسة .

وطالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة، “منصور”، بإعادة حلف اليمين الدستورية مرة آخرى، مؤكدًا لـ”منصور”: أنه “لابد أن نأخذ بوضوح النص.. في ذات المادة حددت على نحو واضح وجلي نص القسم الدستوري .. ولابد أن يكون هناك التزام بحرفية النص”.

وتابع “أبوشقة”: “نطلب أن يكون أداء القسم مرة آخرى” مؤكداً أن حلف “منصور” اليمين مرة ثانية هو تكريم له لأدائه مرتين.

ليرد النائب بلهجة حادة قائلًا: “لا وصاية عليا من أي حد كاتب مذكرة، شغل المخابرات انتهى من زمان”، متابعًا: “يعني كل اللي غَير في القسم هيعيده، فيه واحد بعد ماحلف قال (تحيا مصر)، هل سيعيد القسم”.

وعقب رئيس الجلسة على كلام “منصور” قائلاً: “ليست وصاية”، وبرر “منصور” تمسكه بالقسم الأول الذي قام بأداؤه مشتملًا على كلمة “مواد الدستور” لأنه لايعترف بثورة يناير، وبأن الدستور يبدأ بالمادة الأولى وينتهي بالمادة الآخيرة، ولأول مرة الدستور يبدأ بـ”إنشاء” في الأول، والتي قصد بها “ديباجة الدستور” التي تعترف بثورة 25 يناير، متابعًا: “مش معترف بثورة 25 يناير، أنا حر”.

وأصر “أبوشقة” على أداء النائب للقسم مرة آخرى بنفس النص المقرر قانونًا، قائلاً: “لابد أن تقسم بالنص”

وحاول عدد من النواب اقناع “منصور” بالقسم مرة ثانية بالنص الدستوري، ليرد منصور عليهم قائلًا: “أقول 25 يناير إزاي أشربها إزاي، مش طايقها”، وتابع: “هحلف الثاني بس الأولاني هو اللي جوايا”، فقام النائب مرتضى منصور بأداء القسم بشكلٍ سريع، مااعتبره البعض بمثابة سخرية من اليمين الدستورية.

«انتخابات رئاسة مجلس النواب»

عقب الانتهاء من حلف النواب القسم الدستورية، أعلن الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية، عن بدء عملية انتخاب رئيسًا للمجلس، ودعا من يرغب بالترشح للإعلان عن نفسه، فتقدم للترشح 7نواب، هم:” علي عبدالعال، توفيق عكاشة، عيد هيكل، كمال أحمد، علي مصيلحي، خالد أبو طالب، ومحمد محمود العتماني”.

ويجري الانتخاب عن طريق الاقتراع المباشر السري، ويفوز برئاسة المجلس من يحظى بأغلبية ثلثي الأعضاء.

واقترحت أنيسة حسونة، النائبة المعينة بمجلس النواب، أن يمنح كل من المرشحين دقيقة أو دقيقتين للتعريف عن نفسه، لتمكن باقي الأعضاء من اختيار المرشح المناسب لرئاسة المجلس.

تحدث كل من النواب المرشحين لرئاسة البرلمان، ومنهم النائب توفيق عكاشة، والذي قال في كلمته:” أن تحدثه أمام أعضاء مجلس النواب هو شرف له، قائلًا: “شرف لي أن أتحدث وسط أصحاب الشرفين، الشرف الأول هو تمثيل الشعب المصري بالبرلمان، والشرف الثاني هو أن الشعب المصري هو أقدم شعوب هذا الأرض”.

واستعرض “عكاشة” عقب ذلك جزء من تاريخه ونجاحاته، بحسب قوله، بعدما أعلن رئيس جلسة الإجراءات بالبرلمان بهاء أبوشقة، عن بدء إجراءات انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، مؤكداً أنه خرج في ثورة 30 يونيو ليترشح في برلمان 30 يونيو، بعد أن حمل كفنه على يديه في الثورة”.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة، بنقل الصناديق لذوي الإعاقة كي يدلوا بأصواتهم في انتخابات رئيس المجلس، ويأتي ذلك بعد أن تلقى طلبًا موقعًا من عددٍ من الأعضاء بعدم تمكنهم من التصويت لعدم قدرتهم على الانتقال لوسط القاعة.