أخبار عاجلة

الجبلي يحصد المركز الثالث في بطولة البحرين لـ«Street Workout» -
الأهلي يؤكد غياب حجازي عن مباراة الاتحاد السكندري -
بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية -
حسام غالي وحلمي نمنم يصلان عزاء الناقد السينمائي سمير فريد -
وزير الدفاع يلتقي رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بالكونجرس -
مفاجأة كبرى بشأن ضحايا خان شيخون -
هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

8 مواقف طريفة بأول أيام البرلمان.. النوم والسيلفى ومطالعة الصحف داخل القاعة

Google+ Print
8 مواقف طريفة بأول أيام البرلمان.. النوم والسيلفى ومطالعة الصحف داخل القاعة 8 مواقف طريفة بأول أيام البرلمان.. النوم والسيلفى ومطالعة الصحف داخل القاعة
رصدت عدسة "اليوم السابع" عددا من اللقطات الطريفة داخل مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب.

نائب يستخدم السوشيال ميديا فى انتظار دوره لحلف اليمين -اليوم السابع -1 -2016
>

نائب يستخدم السوشيال ميديا فى انتظار دوره لحلف اليمين

مرتضى منصور يصافح نائب أثناء جلسة الإجراءات وحلف اليمين -اليوم السابع -1 -2016
>

مرتضى منصور يصافح نائب أثناء جلسة الإجراءات وحلف اليمين

نائب يتحدث فى هاتفه اثناء جلسة الاجراءات وحلف اليمين -اليوم السابع -1 -2016
>

نائب يتحدث فى هاتفه اثناء جلسة الاجراءات وحلف اليمين

نائب يتابع الأخبار فى إحدى الجرائد فى القاعة الرئيسية للبرلمان -اليوم السابع -1 -2016
>

نائب يتابع الأخبار فى إحدى الجرائد فى القاعة الرئيسية للبرلمان

نائب يتناول وجبة الإفطار وهو يتحدث مع النائبة سحر الهوارى -اليوم السابع -1 -2016
>

نائب يتناول وجبة الإفطار وهو يتحدث مع النائبة سحر الهوارى

نائب يلتقط سيلفى خلال جلسة الإجراءات وحلف اليمين -اليوم السابع -1 -2016
>

نائب يلتقط سيلفى خلال جلسة الإجراءات وحلف اليمين

نائبة تلتقط صورة لزميلتها جهاد إبراهيم أثناء كلمتها لحلف اليمين -اليوم السابع -1 -2016
>

نائبة تلتقط صورة لزميلتها جهاد إبراهيم أثناء كلمتها لحلف اليمين

نائب ينام بالقاعة بعد شعوره بالإرهاق -اليوم السابع -1 -2016
>

نائب ينام بالقاعة بعد شعوره بالإرهاق


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365