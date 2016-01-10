8 مواقف طريفة بأول أيام البرلمان.. النوم والسيلفى ومطالعة الصحف داخل القاعة

رصدت عدسة "اليوم السابع" عددا من اللقطات الطريفة داخل مجلس النواب، خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب.إعلان - Ads إعلان - Ads
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نائب يستخدم السوشيال ميديا فى انتظار دوره لحلف اليمين
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مرتضى منصور يصافح نائب أثناء جلسة الإجراءات وحلف اليمين
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نائب يتحدث فى هاتفه اثناء جلسة الاجراءات وحلف اليمين
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نائب يتابع الأخبار فى إحدى الجرائد فى القاعة الرئيسية للبرلمان
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نائب يتناول وجبة الإفطار وهو يتحدث مع النائبة سحر الهوارى
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نائب يلتقط سيلفى خلال جلسة الإجراءات وحلف اليمين
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نائبة تلتقط صورة لزميلتها جهاد إبراهيم أثناء كلمتها لحلف اليمين
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نائب ينام بالقاعة بعد شعوره بالإرهاق
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