علي لاريجاني : لولا «فيلق القدس» لشهدت المنطقة عشرات الأعمال الارهابية

قال علي لاريجاني، رئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، اليوم الاحد ، أن “فيلق القدس” التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية له دور كبير في التصدي للارهاب في المنطقة ، أكمل: ‘‘ لولا ذلك لشهدت المنطقة العشرات من الأعمال الارهابية على غرار أحداث باريس’’.

وأضاف «لاريجاني»، أن هناك نواب أمريكيين تقدموا بثلاثة مشاريع عقوبات ضد إيران، و أن المشاريع الثلاثة المطروحة من قبل هؤلاء النواب لا يمكن وصفها سوى بالـ«إذاء»، وأن هدفهم منها لم يكن سوى عرقلة الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران و مجموعة السداسية، حسب ما أفادت وكالة تسنيم اللإيرانية.