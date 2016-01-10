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علي لاريجاني : لولا «فيلق القدس» لشهدت المنطقة عشرات الأعمال الارهابية

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علي لاريجاني : لولا «فيلق القدس» لشهدت المنطقة عشرات الأعمال الارهابية علي لاريجاني : لولا «فيلق القدس» لشهدت المنطقة عشرات الأعمال الارهابية

علي لاريجاني – أرشيفية

 

قال علي لاريجاني، رئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، اليوم الاحد ، أن “فيلق القدس” التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية له دور كبير في التصدي للارهاب في المنطقة ، أكمل: ‘‘ لولا ذلك لشهدت المنطقة العشرات من الأعمال الارهابية على غرار أحداث باريس’’.

وأضاف «لاريجاني»، أن  هناك نواب أمريكيين تقدموا بثلاثة مشاريع عقوبات ضد إيران، و أن المشاريع الثلاثة المطروحة من قبل هؤلاء النواب لا يمكن وصفها سوى بالـ«إذاء»، وأن هدفهم منها لم يكن سوى عرقلة الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران و مجموعة السداسية، حسب ما أفادت وكالة تسنيم اللإيرانية.

 

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