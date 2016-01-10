غدًا.. محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث الدقي»

تنظر غدًا الاثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجاري.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تظاهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف واستعراض القوة والقتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع “حمادة فتح الله”، بالإضافة إلى إصابة كل من “تامر عبدالغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن”، كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية، فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.