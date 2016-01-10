بالصور.. جمارك برج العرب تحبط تهريب أدوية ونقد أجنبى

أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولتى تهريب 6 آلاف شريط أدوية لعلاج المعدة، وكمية من النقد الأحنبى لخارج البلاد هى 56.5 ألف ريال سعودى، و20 ألف درهم إماراتى، و5 آلاف جنيه مصرى.

اشتبه عمرو عيد مأمور جمرك فى راكبة مصرية قادمة من الدوحة ادعت المرض، وتشكلت لجنة من سامح شرباش ومستور أبو تلات رؤساء وردية وأحمد عكاشة رئيس قسم التعريفة وتم إبلاغ سيد رزق مدير جمرك الوارد، وبتفتيشها تم ضبط كمية كبيرة من أشرطة أدوية المعدة بلغت 6 آلاف شريط تحوى حوالى 60 ألف قرص.

أما المحاولة الثانية فكانت تهريب نقد أجنبى ومصر، حيث اشتبه سامى طه مأمور حركة، فى راكب مصرى مسافر على الخطوط الإماراتية، بالاشتراك مع أحمد خالد مدير جمرك الصادر تم تفتيش الراكب، ووجد بحوزته 56.5 الف ريال سعودى، و20 ألف درهم إماراتى، و5 آلاف جنيه مصرى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وقرر أبو العلا محمد مدير عام جمرك برج العرب تحرير محاضر بالواقعة، وضبط المتهمين.



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